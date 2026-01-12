Воинственные заявления Трампа вызвали тревогу по всему миру

Венесуэла, Гренландия и Иран. Дональд Трамп, возвращаясь с отдыха во Флориде, сделал ряд резонансных заявлений, которые снова взбудоражили весь мир. Воинственные намерения президента США вызывают всё большую тревогу и внутри страны. По Соединённым Штатам прокатилась волна массовых протестов.

© ТВ Центр

В Миннеаполисе разрастается стихийный мемориал в память об убитой 37-летней феминистке Рене Гуд. 7 января во время протестов против рейдов иммиграционно-таможенной службы американка не подчинилась требованиям силовиков, и один из агентов открыл огонь на поражение. В выходные митинги прошли более чем в сотне городов. В ряде мест были столкновения с полицией. В Нью-Йорке - многотысячный марш по Пятой авеню.

На плакатах в кучу смешано все. И недовольство внутренней миграционной политикой - от хозяина Овального кабинета требуют прекратить борьбу с нелегальными мигрантами - до возмущения действиями за пределами страны. В частности, операцией в Венесуэле.

Дональд Трамп уверяет, что отлично ладит с временной главой Боливарианской республики Делси Родригес. Но при этом президентом провозгласил себя. Опубликовал в соцсетях скриншот наподобие биографических статей Википедии и приписал себе новую должность исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Не отказавшись от нынешней – 47-го президента США. А учитывая настрой в отношении Гренландии, видимо, скоро придется взять ещё полставки.

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри обвинил Данию в оккупации Гренландии в обход норм ООН. По его версии, раз во время Второй мировой, когда Копенгаген был не способен обороняться, Штаты защищали суверенитет острова, то сейчас американцев там должны встречать с распростертыми объятиями.

Посол Дании в США в ответ на это заявление напомнил о многолетнем сотрудничестве двух стран в Арктике и призвал к продолжению конструктивного диалога в этой области на партнерских и союзнических началах. Германия, по данным Блумберг, может предложить создание совместной миссии НАТО для мониторинга и обеспечения безопасности в Арктике, чтобы снизить напряженность на фоне притязаний Вашингтона на Гренландию.

В Старом Свете очень обеспокоены тем, что Белый дом готов применить силу ради достижения внешнеполитических целей. При этом операция против Венесуэлы или военный сценарий в отношении Ирана Старый Свет не сильно беспокоят. Трамп на фоне продолжающихся в Исламской Республике протестов грозит Тегерану ударами невиданной силы. В случае атаки на американские базы.

В Иране объявлен трехдневный траур по погибших во время протестов. Правительство республики объявило их мучениками, отдавшими жизни в ходе национального сопротивления США и Израилю. Именно эти две страны Тегеран считает организаторами беспорядков. Президент Ирана призвал жителей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам искажать требования протестующих и дестабилизировать ситуацию в стране.