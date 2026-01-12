Пришельцы и катаклизмы: названы главные пророчества на 2026 год

С наступившим 2026 годом связаны и тревожные прогнозы ученых, и туманные катрены Нострадамуса, и предсказания ясновидящей Ванги. Aif.ru рассказал, что сулят человечеству главные пророчества нового года.

Планетарные катаклизмы

Согласно прогнозам и предсказаниям, в 2026 году проявят себя природные стихии. В марте астрофизики ожидают пика солнечной активности — она может вызвать мощные геомагнитные бури, способные парализовать энергосети. Такие прогнозы перекликаются с древними пророчествами «о трех огнях на небе», о которых говорили Нострадамус и майя. Ученые связывают их с супервспышками на Солнце и астероидной опасностью.

Предупреждали провидцы и о бунте самой планеты. Современная пророчица Арчена ожидает ураганы, лесные пожары у Байкала, а также потопы в Центральной Азии. Эти предсказания схожи с видениями Ванги и американского мистика середины XX века Эдгара Кейси о «земле, что содрогнется».

Судьба мира

Некоторые пророчества касаются судьбоносных решений. Например, Вольф Мессинг называл конкретную дату — 26 февраля 2026 года. Согласно «рассекреченным» протоколам, в этот день решится, быть войне или миру, а зависеть это будет от «человека с голубыми глазами».

В том же «протоколе» упоминаются и другие детали: о противостоянии США, Китая и России, о тайной «четвертой силе», о комете-предвестнике и о том, что «Земля содрогнётся не там, где ждут, а там, где спокойно тысячу лет».

Историк и автор биографии Мессинга Вадим Эрлихман категорично опровергает подлинность этого пророчества. По его словам, Мессинг никогда не делал политических предсказаний, а такие истории только мифологизируют его образ.

Нострадамус в своих катренах оставил ряд мрачных образов. Например: «Семь месяцев великой войны. Люди погибнут от злодеяний...» Эта строка стала основой для толкования о начале масштабного военного конфликта. Писал пророк и о якобы сдвиге глобальных сил: «Три огня поднимаются с восточных сторон, в то время как Запад тихо теряет свой свет».

Некоторые прогнозы медиумов говорят и о новых очагах напряженности. Например, бразильский провидец Атос Саломе и толкования Нострадамуса говорят о смещении «конфликтных зон»: стать новыми «горячими точками» рискуют Арктика, регион Сахель в Африке и Южно-Китайское море. Есть и угрожающее предупреждение для Европы: в одном из катренов Нострадамуса предрекает, что южный кантон Швейцарии Тичино «будет переполнен кровью».

Ванга и вовсе предрекала глобальное разделение: «Мир столкнется с масштабным расколом». Считается, что провидица имела в виду углубление противостояния между крупными блоками и возвышение новых центров силы. Другое ее пророчество, о приходе «трех китов», которые «станут править миром», толкуют как усиление России, Индии и Китая.

Расширение познаний

Предрекались и изменения в обществе. Футурологи уверяют, что развитие технологии производства препаратов для «волшебного похудения и преображения» класса glp-1 породит новый тип неравенства.

Провидец Атос Саломе же предупреждал о появлении в 2026 году нового штамма птичьего гриппа, а также о масштабных кибератаках с использованием электромагнитного импульса и опасности искусственного интеллекта.

Однако не все сценарии сулят апокалипсис — некоторые предрекают расширение познаний о мире. Например, «спящий пророк» Эдгар Кейси обещал, что в марте 2026 года археологи найдут под Сфинксом в Египте «Зал записей» — хранилище древних знаний об истории человечества и его истинном происхождении. Ванга же ожидала первый контакт с внеземной цивилизацией, которая должна прибыть к Земле на огромном межпланетном корабле.

Также Ванга говорила о 2026 годе как о ключевом этапе для создания синтетических органов, а закончится процесс к 2046 году. Впрочем, многие пророчества провидицы являются более поздними мистификациями — ее видения обычно были образны и записывались близкими.

О духовных изменениях тоже есть ряд пророчеств. Например, епископ Рик Реннер говорит, что для верующих 2026 год будет наполнен «Божественной благодатью». В противоположность ему выступал Боб Лугинбилл. Библеист заявлял, что 2026 год будет датой начала семилетнего периода Великой скорби, описанного в Книге Откровения. Старец Стефан Караульский предрекал катастрофическое бедствие для США после 2025 года, связанное с водной стихией. Оно вызовет гуманитарный, а заодно и миграционный кризис.