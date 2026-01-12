В Иране «пытаются глушить сигнал»: к чему приводит отключение интернета

Власти Ирана на фоне беспорядков отключили интернет, перекрыв возможность им воспользоваться. Как это сказалось на жизни в стране, разбирался «Рамблер».

29 декабря 2025 года на фоне девальвации национальной валюты и резких колебаний курса в центре Тегерана начались акции протестов. Демонстрации постепенно перекинулись и на другие регионы страны. 10 января президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Иран стремится к свободе, и добавил, что Вашингтон готов помочь демонстрантам. А Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году иранского шаха, заявил о том, что намерен при первой же возможности вернуться в страну.

По данным международной службы мониторинга NetBlocks, на территории Ирана уже более 84 часов отсутствует доступ в сеть Интернет.

Интернет в Иране отключен «тотально». Нет никакой возможности им воспользоваться, уточнил Telegram-канал о гаджетах и технологиях Mobile-review.com.

При этом, по информации канала, американский миллиардер Илон Маск активировал над территорией Ирана спутниковый интернет StarLink, который официально там запрещен.

«Власти пытаются глушить сигнал, плюс ищут пользователей (в западных СМИ обсуждается что работающий StarLink часто раскрывает подпольные ячейки и это палка о двух концах). Но обратите внимание, что связь необходима для координации всего внутри страны. Государство использует SMS-сообщения для предупреждения населения. При этом обычные SMS во многих регионах не работают. Также как мобильная и наземная связь. Фактически все сервисы, завязанные на интернет, умерли», - констатировали аналитики канала.

По их мнению, ситуация в Иране стала «новым опытом разрушения телеком-услуг», который еще только предстоит оценить, а также понять, «как долго может существовать государство без интернета, со своими линиями связи и только с ними».

В свою очередь базирующаяся в США иранская правозащитная организация HRANA привела данные о том, в ходе протестов в Иране погибли уже более 500 человек: 490 демонстрантов и 48 представителей силовых структур.

Власти Ирана впервые применили беспилотники для патрулирования, позволяющие установить личность протестующих с помощью воздушного наблюдения, сообщила журналистка Deutsche Welle* (DW; признана в России СМИ-иноагентом) Нилуфар Голами.

* издание признано в России СМИ-иноагентом.