МИД Китая призвал США отказаться от любых форм принуждения в отношении Кубы

Китай призывает США прекратить блокаду и санкционное давление, а также отказаться от любых форм принуждения в отношении Кубы.

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Китай вновь призывает США немедленно прекратить блокаду, снять санкции и прекратить любые формы принуждения в отношении Кубы, а также предпринять действия, способствующие региональным миру и стабильности», — сказала она.

Таким образом она прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не будет получать деньги и нефть. Помимо этого, американский лидер в интервью радиоведущему Хью Хьюитту выразил мнение, что островное государство «в большой беде» и «висит на волоске».

До этого сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox Business заявил, что Cоединенные Штаты планируют взять Латинскую Америку под полный контроль. Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены «установить порядок» на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии — назначить нового президента.