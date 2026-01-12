Великобритания и Франция, обсуждая отправку войск европейских стран на Украину, завуалированно объявляют войну России. Об этом в эфире программы «Час правды» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Он обратил внимание, что Франция и Соединенное королевство являются ядерными державами.

«Их заявление, конечно, очень хитрое и сформулированное дипломатическим языком, о том, что они отправят солдат на Украину, означает не что иное, как то, что они фактически начинают войну», — подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

По словам Сийярто, действия британского и французского правительств могут спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией. Подобное противостояние будет означать начало третьей мировой войны, отметил министр.

Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России

Он добавил, что Будапешту следует оставаться в стороне от конфликта. Венгрия не может позволить остальной Европе втянуть себя в войну.

6 января в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. Также на встрече присутствовали глава Украины Владимир Зеленский и иные делегаты.

После заседания Владимир Зеленский, премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании на Украине многонациональных сил после окончания конфликта.