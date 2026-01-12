Глава МИД Ирана заявил о контроле над протестами в стране

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ситуация с протестами в стране «находится под полным контролем» сил безопасности. Об этом сообщает телеканал Al-Alam.

© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

Аракчи прокомментировал ситуацию в Иране на встрече с иностранными дипломатами. Протесты в стране продолжаются с конца декабря 2025 года. Они начались на фоне экономического кризиса, но затем приобрели антиправительственный характер.

По оценкам правозащитников, во время столкновений в Иране погибли более 500 человек, несколько сотен из которых были демонстрантами, а около пятидесяти - сотрудниками сил безопасности. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану военным вмешательством в ответ на убийства демонстрантов.

По словам Аракчи, протесты начались с мирных демонстраций, участие в которых относится к «естественным правам каждого гражданина Ирана». Министр указал, что правительство «немедленно начало переговоры» с протестующими, но на втором этапе к ним присоединились «новые люди, которые перешли к насилию».

«Это естественно, и во многих странах мира подобные протесты перерастали в насилие. Силы безопасности отреагировали с полной терпимостью и попытались предотвратить насилие», - сказал Аракчи.

С 8 января, по его словам, иранские власти столкнулись с «совершенно иным этапом». Аракчи заявил, что речь идет о «проникновении террористических элементов на сцену» и появлении оружия у демонстрантов.

«Стало ясно, что план состоял в том, чтобы превратить демонстрации в социальное насилие, кровавую бойню и хаос на национальном уровне. Цель заключалась в увеличении количества жертв, потому что Трамп сказал, что если будут убиты люди, мы вмешаемся», - подчеркнул глава МИД Ирана.

По его словам, террористы обезглавливали сотрудников правоохранительных органов, действуя как «Исламское государство»* (запрещенная в РФ террористическая организация), некоторых сжигали заживо. Как утверждает Аракчи, террористы получили от неких сил «80 миллионов на нападения на полицейские участки». На третьем этапе, по словам министра, силы безопасности Ирана вступили в бой с террористами и арестовали их.

«Международному сообществу представлено множество доказательств иностранного вмешательства. <…> У нас есть доказательства причастности Соединенных Штатов и Израиля к этому террористическому акту», - подчеркнул Аракчи.

Он добавил, что Иран признает права протестующих. В то же время он подчеркнул, что «ни одна страна не терпит беспорядков, поджогов имущества и терроризма».

«Силы безопасности контролируют ситуацию надлежащим образом. <…> Сейчас города спокойны, и сегодня иранский народ проводит митинг в знак протеста против этих беспорядков», - заключил Аракчи.

* запрещенная в РФ террористическая организация.