Власти Ирана взяли под контроль ситуацию с протестами

Власти Ирана взяли ситуацию с протестами в стране под контроль.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

«Ситуация под контролем», — сказал глава МИД, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение слезоточивого газа и пневматического оружия. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе, в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган.

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».