Урсула фон дер Ляйен призвала Россию показать заинтересованность в мире

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва должна продемонстрировать заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине.

По ее словам, глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом мирный план по Украине, включающий 20 пунктов.

При этом, как отметила фон дер Ляйен, уже определены конкретные гарантии безопасности для Киева со стороны США и европейских стран.

— Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире, — цитирует европейского политика Reuters.

7 января спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились в Париже со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым для обсуждения американского плана урегулирования конфликта на Украине. Во время переговоров они передали Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана для дальнейшей передачи президенту России Владимиру Путину.

В тот же день в Париже состоялось совещание так называемой коалиции желающих, на которой приняли две декларации о помощи Украине, включая документ о намерении разместить войска на территории Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.