Посол КНР высказался о культурном сотрудничестве с Россией

Посол КНР Чжан Ханьхуэй подвёл итоги Годов культуры Китая и России, которые проходили в 2024—2025 годах в соответствии с достигнутой в 2023-м договорённостью между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

За два года состоялись сотни мероприятий — от театральных гастролей и концертов до музейных выставок. В Москве и Санкт-Петербурге с успехом прошли китайские постановки «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа» и «Юнчунь», в то время как гастроли Большого и Мариинского театров, ансамбля «Берёзка», балета «Кострома» в Китае собирали полные залы.

В интервью Life.ru посол назвал гуманитарное сотрудничество незримой, но прочной нитью, связующей две страны, и выразил уверенность, что оно продолжится.

«Успешное завершение Годов культуры Китая и России — это не конечная точка, а новое начало в развитии китайско-российских культурных обменов», — отметил Чжан Ханьхуэй.

Ранее директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Ольга Корнева рассказала, что в Китае произведения поэта входят в школьную программу.