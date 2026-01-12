Сийярто: Суровая зима ставит Западную Европу на колени

Государства Западной Европы оказались не готовы к суровой зиме. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат отметил, что Будапешт продолжает функционировать в «необычных погодных условиях». Зима вынудила значительную часть Западной Европы «встать на колени».

«В Венгрии не пришлось закрывать железнодорожные линии, не пришлось закрывать аэропорты. Системы здравоохранения и образования работали», — подчеркнул Сийяртов эфире программы «Час правды».

Ранее эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман отмечал, что Европа оказалась «в осаде» в начале 2026 года из-за внешних вызовов.