Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала США не использовать Россию и Китай для продвижения своих интересов в Арктике.

«Мы не согласны с тем, что Соединённые Штаты используют Китай или Россию в качестве предлога для продвижения собственных интересов», — цитирует её РИА Новости.

По словам дипломата, регион затрагивает общие интересы международного сообщества.

Мадуро обратился к американскому народу

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что присоединение Гренландии сдержит Россию и КНР в Арктике.

Впоследствии в ЕС предложили отправить войска в Гренландию для сдерживания Трампа.