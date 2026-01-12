Каллас ответила Трампу на слова о владении Гренландией

Североатлантический альянс способен развеять опасения по поводу безопасности Гренландии. Так Глава евродипломатии Кая Каллас отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон так или иначе получит остров, или это сделают Россия или Китай.

Каллас сказала, что Гренландия принадлежит ее гражданам и имеет стратегическое значение. Возле острова проложены подводные кабели, а подо льдом находятся редкоземельные элементы.

«Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способно развеять эти опасения», — подчеркнула дипломат.

США обвинили Данию в незаконной оккупации Гренландии

Она добавила, что США по-прежнему являются самым большим союзником ЕС, однако сегодня партнерство находится «в трудной фазе».

Ранее эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман отмечал, что Европа оказалась «в осаде» в начале 2026 года из-за внешних вызовов.