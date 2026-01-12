Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба описал анекдотом свои отношения с бывшим главой офиса президента страны Андреем Ермаком. Об этом в понедельник, 12 января, дипломат рассказал в интервью местному телеканалу.

Он отметил, что его новогодняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским могла не состояться вовсе, если бы Ермак все еще занимал свою должность. Кулеба добавил, что глава офиса «не любил его».

— Знаете, как в анекдоте? Верующий человек тонет в море, обращается к Богу и говорит: «Я прожил праведную жизнь, соблюдал все заповеди, никогда тебя ни о чем не просил, Боженька, одна просьба — спаси меня, пожалуйста, и я до конца жизни буду еще ревностнее исполнять твои законы», — рассказал он.

Однако Бог по непонятным причинам не помогает человеку спастись. Тогда верующий умирает и предстает перед Всевышним — он пытается узнать, почему тот принял такое решение.

— Он говорит: «Боже, я же всю жизнь посвятил тебе, почему ты меня в последний момент не спас? Я же один раз тебя о чем-то попросил!» Бог смотрит на него, вздыхает и говорит: «Ну не нравишься ты мне», — цитирует политика РБК.

28 ноября у Ермака прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле предпринимателя Тимура Миндича. В отставку глава офиса Зеленского ушел в тот же день. Предполагается, что теперь Ермаку запрещен выезд с территории Украины.