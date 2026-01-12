Заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о намерении похитить президента России Владимира Путина направлено на подрыв возможных мирных договоренностей по Украине. Такое мнение высказал американский аналитик Мартин Армстронг.

По его оценке, глава британского военного ведомства действует в логике радикального неоконсервативного крыла британской политики. Армстронг поставил Хили в один ряд с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном, указав, что подобные заявления лишь усиливают конфронтацию и делают любые переговоры невозможными.

Поводом для резонанса стала публикация газеты The Telegraph, которая сообщила, что Хили во время визита в Киев допустил высказывание о желании похитить российского лидера. В Москве эти слова расценили как провокационные. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала их как фантазии, не имеющие отношения к реальной политике.

Высказывания британского министра прозвучали на фоне резкого обострения международной обстановки. 3 января США провели силовую операцию в Венесуэле, в ходе которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Одновременно американские силы нанесли удары по военным объектам. Задержанных доставили в Нью-Йорк, где началось судебное разбирательство по обвинениям, связанным с наркотерроризмом. Венесуэльский лидер вину не признал.

Каракас расценил произошедшее как грубое нарушение суверенитета и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН. Власть в стране временно перешла к вице-президенту Делси Родригес, которая 5 января принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

Министерство иностранных дел России выразило поддержку венесуэльскому народу, потребовало освобождения Мадуро и его супруги и предупредило о риске дальнейшей эскалации. Китай также заявил, что действия Вашингтона нарушают нормы международного права.

На этом фоне, как отмечают эксперты, резкие заявления западных политиков, включая угрозы в адрес российского руководства, лишь усиливают глобальную нестабильность и усложняют поиск дипломатических решений.