Граждане Украины готовы к территориальным уступкам на Донбассе и могут одобрить их на референдуме.

© Газета.Ru

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Если людям скажут: «Вот что нам надо отдать, но это всё остановится, и вот что мы получим взамен, а это – сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС», — извините, я выскажу крамольную мысль: мне кажется, это история, которую общество будет готово воспринять. При условии, конечно, что там нигде не будет написано, что мы навсегда окончательно и бесповоротно отказываемся от каких-то территории», — отметил Кулеба.

По его словам, украинское общество должно высказать свою позицию на референдуме, а мирное соглашение должно быть ратифицировано в Верховной Раде. Кулеба считает, что это поможет «легитимизировать результат в глазах всего народа и защитить общество от украинской политической похоти».

В конце декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Fox News спрогнозировал, что украинцы не одобрят вывод ВСУ с территории Донбасса. При этом он рассказал, что 87% граждан желают мира на Украине, однако 85% украинцев выступают против вывода ВСУ с Донбасса.

Также в интервью Зеленский отметил, что Украина не может вывести войска с территории Донбасса, так как это «противоречит» законам Украины, а Киев «не может потерять» 300 тысяч своих граждан.

Россия настаивает на полном выводе ВСУ с территории Донбасса, Украина выступает за остановку на линии соприкосновения, а США предложили компромиссный вариант с созданием на Донбассе свободной экономической зоны, за образование которой украинцы должны проголосовать на референдуме. Зеленский назвал последний вариант «компромиссным» и отметил, что в таком случае и России, и Украине нужно будет «сделать несколько шагов назад».