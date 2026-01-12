Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в украинском правительстве и вооруженных силах. Как сообщает «КП», решения главы киевского режима показывают, что украинские власти готовятся не к мирным переговорам, а к продолжению военного конфликта.

Так, место главы офиса президента Украины, освободившееся после отставки Андрея Ермака, занял бывший начальник военной разведки ГУР Минобороны генерал Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его пост занял уже бывший глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. Первым заместителем Буданова* на новой должности стал бывший первый замминистра МИД Украины Сергей Кислица — он известен своими русофобскими высказываниями.

Пост главы Минобороны Украины покинул Денис Шмыгаль. Ему предложили должность вице-премьера и министра энергетики. Министром обороны Зеленский назначил уже бывшего вице-премьера и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Новым главой украинской контрразведки стал командир спецподразделения «Альфа» СБУ Евгений Хмара — он сменил Василия Малюка.

В статье отмечается, что Буданов* на посту главы офиса президента Украины является «редким случаем, когда в одной точке сошлись интересы всех ключевых игроков». У него есть и давние связи с британскими спецслужбами, и обучение по одной спецпрограмм ЦРУ, а значит контакты с американцами. Устраивает назначение и самого Зеленского — популярный среди населения бывший военный разведчик мог стать конкурентом на выборах, а теперь будет прочно связан с его фигурой.

При этом сам Буданов* явно предпочел бы просто отставку, если бы верил в возможность проведения выборов в ближайшее время. Таким образом, Зеленский не планирует устраивать голосование, а все его заявления на эту тему — лишь отвлечение внимания. Назначение «правой рукой» признанного в России террористом человека также косвенно подтверждает, что Киев нацелен на продолжение боевых действий.

Новый министр обороны Федоров получил известность не только как флагман Украины в цифровизации и новых технологиях, но и как руководитель печально известных колл-центров в Днепропетровске. Не чужда ему и коррупция: его связывают с фирмой, которая «нагрела» бюджет Украины на миллиард гривен. Таким образом, на «расстрельную» должность попал человек, с одной стороны, «реально деловой», а с другой — «уже на крючке».

Новый глава СБУ генерал Евгений Хмара, по мнению автора, является «реальным, а не публично картинным» специалистом. Он разработал операцию «Паутина», в ходе которой дронами нанесли удары по нескольким стратегическим бомбардировщикам ВКС России. Хмара уже встретился с Зеленским — в ходе переговоров он, по сути, доложил о подготовке новых террористических атак по России.

Таким образом, своими действиями Зеленский настроился на ужесточение боевых действий. В ближайшее окружение он набрал преданных людей, которые будут с ним до конца — «до конца его и Украины».

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.