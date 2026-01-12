Европе предрекли «изнасилование» Трампом

Европа в целом и Дания в частности уже понимают, что президент США Дональд Трамп их «изнасилует», и ищут утешения в том, что насилие будет необходимо для их безопасности. Так ситуацию вокруг заявлений Трампа о принадлежащей Дании Гренландии прокомментировал российский военблогер Юрий Подоляка, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам Подоляки, ситуация с островом напоминает предлог для «оккупации» Гренландии США в 1941 году, когда обоснованием размещения американского контингента послужила угроза со стороны нацистской Германии. Он предрек, что Америка в итоге поступит с островом аналогичным образом — по его словам остров ждет «изнасилование».

«Аргументация Трампа слово в слово соответствует аргументации Вашингтона 85 летней давности и говорит о том, что вопрос оккупации США острова для них решенный», — заявил блогер.

Подоляка добавил, что Гренландии осталось «расслабиться и "получить удовольствие"».

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с Гренландией словами «мы предупреждали».