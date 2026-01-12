Часть населенных пунктов на севере Украины осталась без света

Ряд населенных пунктов Новгород-Северского района Черниговской области на севере Украины обесточен в результате повреждения важного энергетического объекта.

Об этом говорится в Telegram-канале компании «Черниговоблэнерго».

«Поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Обесточен ряд населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Там отметили, что специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам, когда это будет безопасно.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу был массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко позже сообщила, что в столице более полумиллиона человек остались без света. По словам чиновницы, без света также остаются 3 тыс. потребителей в Черниговской области. Отключения света фиксируются и в «отдельных населенных пунктах в большинстве областей» страны.