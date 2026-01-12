Власти Украины ведут травлю против писателя Михаила Булгакова (1891-1940), чтобы прикрыть определенные политические механизмы. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По его мнению, решение о сносе в Киеве памятника "писателю такого масштаба само по себе является неуважением к культуре и истории, что характерно для Украины [Владимира] Зеленского".

"Но дело не только в этом, но и в том, что травля Булгакова - не истерика, а тщательно спланированные действия для прикрытия определенных политических механизмов, которые работают так же, как и сто лет назад", - написал он в своей статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

Политик подчеркнул, что Булгаков в своем романе "Белая гвардия" мастерски вскрывает и показывает "механизм политического перекрашивания людей в интересах политической конъюнктуры". Медведчук акцентирует внимание на том, что западные методички показывают "русских как пришлых завоевателей и колонизаторов, а не как коренных жителей Киева, Харькова, Одессы и других городов".

"А Булгаков и масса других писателей показывают всю циничную лживость этой пропаганды", - отметил он.

Глава движения "Другая Украина" пояснил, что "вороватой и зависимой от Запада украинской власти крыть нечем", поэтому она изображает "обиду и негодование", принимая решение о демонтаже памятника.

На Украине с подачи нынешних властей давно идут споры вокруг фигуры Булгакова. Много лет националисты призывают исключить его произведения из школьной программы. 29 марта 2024 года экспертная комиссия Института национальной памяти Украины объявила родившегося в Киеве писателя "символом российской имперской политики", "имперцем по мировоззрению" и "ярым украинофобом". В декабре 2025 года городской совет Киева принял решение демонтировать монумент классику русской литературы.