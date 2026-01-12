Экс-глава украинского МИД спрогнозировал, когда продолжатся мирные переговоры

Следующая "вспышка" переговорного процесса по Украине может произойти в конце февраля 2026 года, однако мирный договор в 2026 году стороны так и не подпишут. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что следующая вспышка переговорного процесса будет в конце февраля. А потом окно будет где-то летом, потом снова в конце зимы", — отметил Кулеба.

По его словам, на треке "Украина — Европа — США" сейчас достигнут "очень большой прогресс". И то, о чем говорилось "много лет", теперь "положено на бумагу", отметил экс-министр.

Кулеба спрогнозировал, что до конца зимы договоренности по миру на Украине точно не будет, однако "переговорный трек будет продолжаться в дальнейшем". По мнению Кулебы, в 2026 году шансов закончить конфликт вообще нет, однако есть возможность добиться прекращения огня. Министр отметил, что сейчас для достижения мира нет "комбинации мотиваций" двух сторон, так как Россия "уверена в том, что способна достигать своих целей военным путем", а Украина убеждена в том, что "способна держаться". Усилия Трампа по достижению мира при этом не работают, считает Кулеба.

6 января 2026 года в Париже прошел саммит "коалиции желающих", на котором была подписана декларация о размещении на Украины многонациональных сил после окончания конфликта, а также приняты гарантии безопасности для Украины. При этом конкретные обязательства стран-союзников в документе не указали.

Также СМИ писали, что после переговоров "коалиции желающих" спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев встречался со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, чтобы обсудить мирное урегулирование украинского конфликта.