Экс-глава МИД Украины оценил действия Ермака

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак является оппортунистом, способным мыслить лишь ситуативно, а не на несколько шагов вперед. Такое мнение высказал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.

Ранее на Украине разразился коррупционный скандал, в котором оказались замешаны люди из окружения Владимира Зеленского. На фоне вскрывшихся хищений в энергетике прошли обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. После чего он был отправлен в отставку.

По мнению Дмитрия Кулебы, в отличие от нынешнего главы Офиса Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Андрей Ермак не способен мыслить на несколько шагов вперед.

«Андрей – оппортунистический. По-человечески скажу – ситуативный», - пояснил Кулеба в интервью изданию «Украинская правда».

Бывший дипломат также констатировал, что у них с Ермаком были непростые отношения и тот его «не любил».

* Внесен в России в список экстремистов и террористов.