США обвинили Данию в незаконной оккупации Гренландии

После окончания Второй мировой войны Дания фактически повторно установила контроль над Гренландией, якобы обойдя при этом нормы Организации Объединенных Наций (ООН). Такое заявление сделал спецпосланник США по Гренландии, губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри, назначенный на этот пост главой Белого дома Дональдом Трампом.

«США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока Дания была не в состоянии. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН», — написал Лэндри в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии. Впоследствии Лэндри публично подтвердил, что Вашингтон намерен добиваться включения острова в состав Соединенных Штатов. Сам Трамп в свою очередь сказал, что если США не получат Гренландию, это вместо них сделают РФ и Китай.

Трамп сыронизировал, говоря об обороне Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в ответ заявил, что глубоко возмущен высказываниями нового спецпосланника США, и сообщил о намерении вызвать посла Соединенных Штатов в Копенгагене для дачи разъяснений. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предупредили США о недопустимости попыток захвата острова и подчеркнули, что рассчитывают на уважение к их единой территориальной целостности.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, 4 января опубликовала в социальной сети X изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета флага США, с подписью «Скоро» на фоне американской операции в Венесуэле. Впоследствии посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты остаются тесными союзниками. Комментируя данный пост, Нильсен в тот же день заявил, что подобное изображение демонстрирует неуважение, однако подчеркнул, что поводов для паники нет.

Остров до 1953 года имел статус датской колонии. Впоследствии он сохранил принадлежность к Датскому королевству, однако в 2009 году получил широкую автономию, включающую право на самоуправление и самостоятельное формирование внутренней политики.