Стало известно о переговорах США и Дании по вопросу Гренландии

Представители США встретятся с датскими чиновниками и обсудят вопрос Гренландии. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников издания, встреча по Гренландии состоится после того, как госсекретарь США Марко Рубио сообщил Конгрессу о заинтересованности американского президента в покупке острова, принадлежащего Дании.

Ранее Трамп заявил, что если США не заберут себе Гренландию, то это якобы сделают другие страны.

10 января американский лидер отметил, что США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее, поскольку только принадлежность острова Штатам позволит обеспечить национальную безопасность Вашингтона.