На Украине начали критиковать назначенного главой офиса президента Владимира Зеленского Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) за его работу на посту руководителя главного управление разведки (ГУР) минобороны республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

"Уже и на Украине начали развенчивать мифы о "великом" Буданове* и его ГУР", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ГУР вместо того, чтобы получить, обработать и донести до Киева необходимую информацию, создавало "переможные" ролики, нацеленные на поднятие боевого духа украинцев.

Источник добавил, что, по некоторым данным, ГУР даже не проинформировало Зеленского о начале российской специальной военной операции на Украине.

2 января 2026 года Зеленский подписал указ о назначении Буданова главой офиса президента вместо уволенного из-за коррупционного скандала Андрея Ермака. Западные СМИ писали, что назначением президент Украины ввел в свое окружение потенциально сильного конкурента на выборах.

Также Зеленский подписал указ, которым включил Буданова в состав ставки верховного главнокомандующего республики.