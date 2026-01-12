В интервью в целях продвижения своей книги "Запасной", увидевшей свет три года назад, принц Гарри рассказал о том, что тревожится за судьбу своих младших племянников, принцессы Шарлотты и принца Луи. По его словам, им грозит его участь - стать запасными для старшего брата, наследника престола, принца Джорджа. А когда Гарри заикнулся об этом в разговоре с Уильямом, тот резко его осадил.

"И хотя мы с Уильямом говорили об этом один или два раза, и он очень ясно дал мне понять, что его дети — не моя забота, я все равно чувствую ответственность, зная, что по крайней мере один из этих троих детей станет таким же, как я, — запасным. И это причиняет боль, это меня беспокоит", - признался принц Гарри.

В своих мемуарах младший брат принца Уильяма описал свою "запасную" роль как "тень, поддержку, план Б".

"Меня привели в этот мир на случай, если с Вилли что-то случится", — написал Гарри.

Он также утверждал, что этот термин использовался в его семье, даже родителями и королевой, без осуждения, просто как факт его жизни.

Однако королевские эксперты высказали мнение, что Уильям и его супруга Кейт Миддлтон воспитывают троих детей без разделения на "основного" и "запасных". "У детей больше свободы и выбора, чем у их отца", - заявила бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II Эйлса Андерсон.

В близком окружении говорят, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят, чтобы младшие дети жили в тени старшего брата, передает Mirror.