Дания после Второй мировой войны «вновь оккупировала» Гренландию, обойдя при этом протокол ООН. Такое мнение в понедельник, 12 января, выразил губернатор штата Луизиана и специальный посланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри в социальной сети X.

По его словам, защитой суверенитета острова во время Второй мировой войны занимался именно Вашингтон, в то время как «Дания была не в состоянии» это сделать. Политик добавил, что в Гренландии в отношении США речь должна идти «о гостеприимстве, а не о враждебности».

— После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН, — написал Лэндри.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, считает, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек. Глава государства подчеркнул, что «повсюду находятся российские и китайские эсминцы и подводные лодки».

Конгрессмен США от Демократической партии Тед Лью обратился к национальной армии с призывом игнорировать приказ президента США о вторжении в Гренландию, в случае если тот примет такое решение.