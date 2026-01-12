Мерц прибыл с визитом в Индию

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с первым официальным визитом в Индию, стороны намерены подвести итоги 25-летнего стратегического партнерства. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, пишет РИА Новости.

По его словам, федеральный канцлер Фридрих Мерц прилетел в Ахмедабад, где к нему присоединился премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Индия и Германия отмечают 75-летие дипломатических отношений и 25-летие стратегического партнерства», - напомнил индийский дипломат.

Мерц посетит Ахмедабад и Бангалор. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры двух стран подведут итоги сотрудничества в различных областях, встретятся с лидерами бизнеса и промышленности и обменяются мнениями по региональной и международной повестке.

«Обсуждение будет сосредоточено на дальнейшем углублении сотрудничества в области торговли и инвестиций, технологий, образования, профессиональной подготовки и мобильности, а также на развитии сотрудничества в важных областях обороны и безопасности, науки, инноваций и исследований», - сообщили в МИД Индии.

Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил о тревоге из-за падения экономики Германии. По его словам, серьезнее всего страдает «большая часть промышленности», малый и средний бизнес, а также мелкое производство. Плачевное состояние экономики отражается на рынке труда, который вступил в период застоя и «застрял в долгосрочной безработице».