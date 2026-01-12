Танзания заявила о готовности принять саммит Россия-Африка

Танзания рассматривает проведение третьего саммита Россия-Африка в 2026 году, опираясь на опыт организации международных мероприятий и развитую инфраструктуру, заявил генеральный директор танзанийского совета по туризму Эфраим Балози Мафуру.

Он подчеркнул, что страна безопасна для гостей, имеет развитую инфраструктуру и давние дружественные отношения с Россией, благодаря чему Танзания готова принять такое масштабное событие.

Мафуру напомнил, что Танзания уже проводила саммит по продовольственным системам с участием тысяч гостей и глав государств. Он также отметил, что высшие руководители разных стран не раз посещали страну с официальными визитами.

По мнению Мафуру, у Танзании есть возможность показать миру, что она способна организовать такой важный саммит в качестве партнера России. Ранее сообщалось, что третий саммит Россия-Африка планируется провести в одной из африканских стран в 2026 году.

В конце 2025 года в Каире состоялась министерская конференция по аналогичному формату, после которой глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это мероприятие стало прочной основой для качественной подготовки будущего третьего саммита.

Ранее власти Экваториальной Гвинеи направили письмо президенту России Владимиру Путину с заявлением о готовности провести следующий саммит Россия – Африка.