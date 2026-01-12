В Британии предрекли новые обвинения от Трампа в адрес жителей Гренландии

Президент США Дональд Трамп может вскоре обвинить «эскимосов-наркоторговцев из Гренландии» в создании ядерного оружия. Такое мнение высказал британский журналист, бывший член британского парламента Джордж Галлоуэй, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Ранее Дональд Трамп вновь поднял вопрос о необходимости контроля США над Гренландией. Кроме того, жена заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера Кэти Миллер показала карту, на которой остров изображен в цветах американского флага. При этом социологический опрос компании Verian показал, что 85% гренландцев не хотят становиться американцами, поскольку считают, что в Дании уровень жизни намного выше.

По мнению британского журналиста Джорджа Галлоуэя, американский лидер уже приказал Пентагону «подготовить план вторжения на суверенную территорию своего самого преданного союзника - Дании».

«Не обращайте внимания на то, что Николас Мадуро напрягает мышцы живота от смеха, я делаю то же самое с Гренландией. Пройдет совсем немного времени, и вы услышите, что эскимосы-наркоторговцы в Гренландии создают ядерное, химическое и биологическое оружие», - уверен он.

Джордж Галлоуэй также иронично отметил, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «пришлось обратиться к тюремному врачу, потому что он напряг мышцы живота, смеясь над разгромом в Белом доме».

Напомним, что 3 января Дональд Трамп сообщил о проведении в Венесуэле «чрезвычайной военной операции», в результате которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его жена. Они были вывезены в США, обвинены в наркотерроризме и предстали перед судом. После этого Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок компании из США и заявил о том, что Вашингтон намерен контролировать страну.