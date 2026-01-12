Что произошло в мире 12 января: восстание в Берлине и операция «Искра»

12 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — восстание в Берлине и операция «Искра». Подробности — в материале «Рамблера».

Восстание в Берлине

12 января 1919 года в столице Германии завершилось кровопролитное подавление масштабного вооруженного восстания, вошедшего в историю как Январское восстание или Восстание спартакистов. Конфликт развернулся между коалицией радикальных левых сил, включавшей недавно созданную Коммунистическую партию Германии (КПГ) и левое крыло Независимой социал-демократической партии, и правительством новообразованной Веймарской республики. Повстанцы, вдохновленные примером революции в России, требовали установления в Германии советской республики и углубления социальных преобразований.

Операция «Искра»

12 января 1943 года началась стратегическая наступательная операция «Искра». Войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке Балтийского флота и авиации перешли в решительное наступление с целью прорвать блокаду Ленинграда. План операции, тщательно подготовленный Ставкой Верховного Главнокомандования, предусматривал встречными ударами двух фронтов в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа разгромить противостоящую группировку немецких войск и восстановить сухопутную связь города со страной. Общие потери противника превысили 13 тысяч, около 17 тысяч человек были ранены, пропали без вести или попали в плен. С советской стороны безвозвратные потери составили примерно 34 тысячи человек, а еще 88 тысяч военнослужащих были ранены или числятся пропавшими без вести.

Начало разграбления Мекки

12 января 930 года вождь карматов Абу Тахир начал разграбление Мекки. Сначала он не смог захватить город, но затем обратился к мусульманам с просьбой войти, уверяя, что пришел с миром. После этого карматы устроили резню пилигримов, насмехаясь над их пониманием Корана. Тела убитых были оставлены на улицах или сброшены в колодец Замзам. Кааба была разграблена, а Черный камень похищен и вывезен в Эль-Хасу.

Разрушительное землетрясение на Гаити

12 января 2010 года в 16:53 по местному времени (UTC-5) на Гаити произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни 222 570 человек. Эпицентр катастрофы находился в 22 километрах к юго-западу от столицы Гаити, Порт-о-Пренса, а гипоцентр залегал на глубине 13 километров. После главного толчка, магнитуда которого составила 7, последовали многочисленные афтершоки, из которых 15 имели магнитуду более 5.