В Чехии потребовали отставки чиновника, осудившего поставки оружия Киеву

В Чехии оппозиция потребовала отставки спикера палаты депутатов парламента страны Томио Окамуры, осудившего в новогоднем обращении поставки оружия Киеву, заявил лидер оппозиционной партии ТОР 09 Матей Ондржей Гавел.

«Оппозиционные партии намерены инициировать на заседании палаты депутатов во вторник, еще до обсуждения вотума о доверии новому кабмину, вопрос о снятии с поста спикера палаты Томио Окамуры из-за его скандальных высказываний в новогоднем обращении», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гавела, оппозиционеры собрали нужное количество подписей, чтобы вынести на голосование вопрос о снятии Окамуры с поста.

Ранее лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура выступил против оказания военной помощи Украине.

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Зварич вышел за пределы дипломатического этикета, критикуя заявления лидера движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуры в его новогодней речи.