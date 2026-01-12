Пока вы спали: Заработки США на Украине и новые уловки мошенников

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Орбан: выделение Украине €800 млрд приведет Европу к экономическому краху

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свое категорическое несогласие с планами предоставления Украине €800 млрд на ближайшие десять лет, подчеркнув, что это приведет Европу к экономическому коллапсу. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что его правительство не собирается участвовать в финансировании Украины, поскольку такие меры потребовали бы сокращения социальных программ и ухудшения условий для Гройсманов.

Орбан также отметил, что такая финансовая поддержка подорвет стабильность европейской экономики и усугубит внутренние проблемы региона.

Трамп признал, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине

Дональд Трамп заявил, что США получают прибыль от конфликта на Украине, подчеркнув, что даже не хочет обсуждать этот вопрос. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что его усилия направлены исключительно на урегулирование кризиса ради спасения жизней.

Трамп отметил, что Америка зарабатывает на войне, но при этом подчеркивает свою позицию о необходимости поиска мирного решения.

Трамп: если США не "возьмут" Гренландию, то это сделают Россия или Китай

Дональд Трамп заявил, что если США не возьмут контроль над Гренландией, ее смогут присвоить Россия или Китай, и подчеркнул, что это обязательно произойдет, если не предпринять меры. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что для Америки важно закрепить за собой этот стратегический остров и что вариант его приобретения через сделку был бы более простым решением.

Президент подчеркнул, что оборона Гренландии — вопрос национальной безопасности, и выразил намерение сделать все возможное для присоединения острова к США.

МВД: мошенники заражают гаджеты под предлогом помощи в поиске пропавших на СВО

МВД предупредило о мошеннической схеме, когда злоумышленники под видом представителей общественных организаций предлагают россиянам установить вредоносное ПО, чтобы помочь искать пропавших родственников. Об этом сообщает ТАСС.

Аферисты разсылают файлы с названиями вроде "Приказ 18.02.apk" или "Поиск_СВО.apk," убеждая жертв, что эти программы содержат важную информацию о военнослужащих и пропавших.

В результате установки злоумышленники получают доступ к личным данным, геолокации и возможностям удаленного управления устройствами жертв.

ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ у Лимана

Российские силовики заявили, что в районе Лимана в Харьковской области полностью уничтожена штурмовая группа 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая пыталась провести контратаку. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, попытка наступления на харьковском направлении завершилась неудачей для украинских войск. В результате боя противник понес значительные потери, а группа была ликвидирована в лесной зоне у города.