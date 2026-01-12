Трамп заявил о спасении НАТО

НАТО бы не существовало, если бы президентом США не был Дональд Трамп. Об этом сам американский лидер заявил во время разговора с журналистами, пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

По мнению Трампа, он спас Североатлантический альянс. «У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом», — подчеркнул он.

В декабре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал главное достижение Трампа. По его мнению, это увеличение оборонных расходов стран-участниц НАТО.

25 июня лидеры стран альянса договорились о повышении расходов на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году.