Президент России Владимир Путин был прав, говоря о нацистах на Украине. Об этом в понедельник, 12 января, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. Свое мнение он опубликовал в соцсети X.

— Путин в этом вопросе все-таки был прав, — написал Малинен, комментируя материал нидерландской газеты о присутствии нацистов в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее российский лидер высказался о ВСУ словами «мы готовы идти дальше и добивать эту гадину».

Кроме того, президент заявил, что российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, стратегическая инициатива полностью перешла к Вооруженным силам РФ, наступление продолжается по всем направлениям.

Глава государства также отметил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в украинском конфликте, поскольку не Москва начала эту войну.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя атаки беспилотников ВСУ, сказала, что Украина является международным террористическим интернационалом, который прямо заявляет о себе.