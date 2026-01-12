В Тегеране свыше 70 часов нет доступа к интернету

В Тегеране уже более 70 часов нет интернета. Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, в иранской столице днем с перебоями работает мобильная связь, ночью же она полностью отключается. Также отключена и услуга отправки SMS.

© Газета.Ru

12 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может принять меры для восстановления доступа жителям Ирана к интернету, в том числе при помощи мобильных терминалов Starlink. Интернет на всей территории Ирана был отключен 8 января.

Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими. Временно перестали быть доступны сайты крупных национальных СМИ.