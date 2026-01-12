Трамп оценил выгоду США от доступа к украинским минеральным ресурсам

Доходы американских компаний от доступа к минеральным ресурсам Украины значительно превысят траты администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена на поддержку Киева. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

Таким образом, отметил он, выгода от доступа к украинским редкоземельным элементам для США перекроет денежные средства, которые Байден «потратил впустую».

«Думаю, что я получил назад гораздо большую стоимость (в сравнении с оказанной Байденом помощью Украине — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировал Трамп.

Сделка о доступе США к украинским минеральным ресурсам была заключена 30 апреля 2025 года. Согласно основным положениям соглашения, американские инвесторы получат приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. В обмен на это Вашингтон обязался предоставлять Киеву военную помощь, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в совместный с Украиной инвестфонд.

В начале этого года газета The New York Times сообщила, что новым владельцем крупного месторождения лития на Украине оказался друг президента США Дональда ТрампаРональд Лаудер. Последний, по данным издания, склонял главу Соединенных Штатов к «покупке» богатой ресурсами Гренландии.