Минтуризма Израиля: страна полностью безопасна для иностранцев

Израиль является абсолютно безопасной страной для иностранных туристов. Об этом РИА Новости рассказал представитель министерства туризма Израиля Хасан Мадах.

Он отметил, что путешественники начинают ощущать эту безопасность еще в аэропорту вылета во время прохождения процедур проверки. По прибытии в Израиль такое чувство только усиливается. Чиновник подчеркнул, что многим туристам настолько комфортно и безопасно в Израиле, что они могут своего спокойно отпустить своего ребенка гулять одного.

Забота друг о друге и атмосфера взаимной ответственности и внимательности делают турпоездки по стране комфортными и безопасными. В июне сообщалось, что из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем туроператоры понесли убытки в размере 200-300 млн рублей.

До этого генеральный директор министерства туризма Израиля Дани Шахар заявил, что к 2026 году туризм из России в Израиль вернется к допандемийному уровню.