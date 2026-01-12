В Дании высказались о возможной войне за Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил о непреклонном намерении добиться присоединения Гренландии.

В кратком обращении к журналистам он заверил: «Так или иначе, мы возьмём Гренландию».

Напомним, что по данным издания Politico, одобрение европейскими странами усиления роли США в Гренландии может стать частью масштабной сделки по украинскому вопросу.

Ранее сообщалось, что стремление президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию создаёт для Дании угрозу политического конфликта на два фронта. Как пишет датское издание BT со ссылкой на экспертов, с одной стороны, давление исходит от Соединённых Штатов, а с другой — обостряются отношения между самой Данией и автономной Гренландией..

