В Иране объявили трехдневный траур по погибшим в протестах

В Иране объявили трёхдневный траур по погибшим в протестах

Власти Ирана объявили трёхдневный национальный траур по «мученикам», погибшим во время двухнедельных массовых протестов в стране. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на государственную телерадиокомпанию IRIB.

По данным правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency), базирующейся за пределами Ирана, за время беспорядков погибли 490 участников акций протеста и 48 сотрудников сил безопасности. 

Более 10 тысяч человек подверглись аресту. В то же время иранское государственное агентство Tasnim сообщает о 109 погибших сотрудниках правоохранительных органов и спецслужб.

На фоне объявленного траура власти призвали граждан страны выйти на массовые демонстрации, чтобы «продемонстрировать миру национальное единство и сплочённость вокруг руководства».

Ранее МК писал, что массовые беспорядки затронули уже 92 города в 27 провинциях страны. В результате полицейские открыли огонь по участникам акции протеста в Кередже — городе-спутнике Тегерана.