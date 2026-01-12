МИД Германии предложил Трампу арктический союз против РФ и КНР

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время визита в Исландию предложил президенту США Дональду Трампу выстроить в рамках НАТО совместную линию сдерживания якобы угроз со стороны России и Китая в Арктике. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Если американский президент рассматривает угрозы, исходящие от российских или китайских кораблей или подводных лодок здесь, в регионе, мы, разумеется, можем совместно найти на это ответы», — сообщает Вадефуль агентству Reuters. Цитату приводит РИА Новости.

Агентство указывает, что заявление Вадефуля стало реакцией на сообщения о резком ужесточении подхода Вашингтона к Гренландии. Ранее сообщалось, что Трамп поручил военным подготовить план возможного вторжения на остров. Европейские чиновники, по данным издания, опасаются, что такой сценарий может быть реализован до промежуточных выборов в конгресс США, назначенных на ноябрь, что способно спровоцировать кризис в отношениях по линии Вашингтон — Брюссель.

После переговоров в Рейкьявике с главой МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир Вадефуль направится в Вашингтон, где в понедельник у него запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио. Ожидается, что тема Арктики и статус Гренландии станут одной из ключевых в повестке. В декабре 2025 года Трамп уже придал этому направлению особый политический вес, назначив губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии.