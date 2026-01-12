Раскрыта реакция Копенгагена на притязания США на Гренландию

В Дании не представляют, как можно парировать угрозу притязаний США на Гренландию, раскрыл в беседе с РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
По его словам, Дания продолжает рассматривать США как гаранта своей безопасности и стремится сохранить партнерство и доверие в двусторонних отношениях.
В обзоре угроз, опубликованном в декабре 2025 года Службой военной разведки Дании, говорилось лишь об интересе США к Гренландии, однако не упоминалось о каких-либо территориальных притязаниях со стороны Вашингтона, подчеркнул посол.
Ранее издание Financial Times (FT) писало, что то, что Североатлантический альянс до сих пор не выступил с публичным заявлением по поводу угроз Трампа захватить Гренландию, сильно встревожило европейские столицы.