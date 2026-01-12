Тысячи человек вышли на протест в Нью-Йорке против политики администрации Трампа

В Нью-Йорке тысячи человек вышли на протест против политики администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС. Участники акции собрались рядом с Центральным парком на Манхэттене.

© Газета.Ru

После этого демонстранты прошли по Пятой авеню, где располагается небоскреб Trump Tower. Обстановка была спокойной. Протестующие выступили против действий Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), курса администрации Белого дома по борьбе с нелегальной иммиграцией, а также внешней политики Вашингтона. 7 января в Миннеаполисе сотрудник ICE выстрелил в женщину, которая сидела за рулем автомобиля.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги и потребовали открыть дверь. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем. После случившегося мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE "убираться к черту" из города.

Он рассказал, что сотрудники службы пытаются представить свои действия как акт самообороны. Однако, по словам градоначальника, "это полная чушь".