Зеленский обратился с призывом к Европе

Владимир Зеленский заявил, что Киев знает о наличии предназначенных для комплексов ПВО ракет на складах европейских стран. Он отметил, что партнерам следует направить эти вооружения ВСУ, пишет РИА Новости.

Украинский лидер потребовал от партнеров сделать новые взносы по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов.

Зеленский напомнил, что Украина, на фоне постоянных атак дронов и ракет больше всего нуждается в ракетах для ЗРК.

«Первый приоритет — ракеты для ПВО. Нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это всё», — разъяснил политик.

Ранее сообщалось, что Зеленский постоянно требует от США и ЕС поставить комплексы ПВО различных типов и ракеты для них. Вместе с тем, отмечают эксперты, западные партнеры не в состоянии выполнить запросы Киева — у НАТО нет готовых комплексов в таких количествах, которые требуются ВСУ.

Кроме того, все комплексы, что будут произведены в ближайшие годы, и ракеты для них заранее распределены по заказчикам — часть получит Тайвань, часть Польша, некоторое количество будет поставлено в арабские страны и Скандинавию.