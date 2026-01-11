Зеленский призвал Европу отдать Украине резервы ракет для ЗРК

Илья Родин

Владимир Зеленский заявил, что Киев знает о наличии предназначенных для комплексов ПВО ракет на складах европейских стран. Он отметил, что партнерам следует направить эти вооружения ВСУ, пишет РИА Новости.

Зеленский обратился с призывом к Европе
© Global Look Press

Украинский лидер потребовал от партнеров сделать новые взносы по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов.

Зеленский напомнил, что Украина, на фоне постоянных атак дронов и ракет больше всего нуждается в ракетах для ЗРК.

«Первый приоритет — ракеты для ПВО. Нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это всё», — разъяснил политик.

Ранее сообщалось, что Зеленский постоянно требует от США и ЕС поставить комплексы ПВО различных типов и ракеты для них. Вместе с тем, отмечают эксперты, западные партнеры не в состоянии выполнить запросы Киева — у НАТО нет готовых комплексов в таких количествах, которые требуются ВСУ.

Стало известно об уничтожении F-16 ВСУ ракетами С-300

Кроме того, все комплексы, что будут произведены в ближайшие годы, и ракеты для них заранее распределены по заказчикам — часть получит Тайвань, часть Польша, некоторое количество будет поставлено в арабские страны и Скандинавию.