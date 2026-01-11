В Иране объявили трёхдневный траур

Иранские власти на фоне протестов, в провоцировании которых они обвинили США и Израиль, объявили в стране трёхдневный траур из-за погибших в результате «сопротивления» этим двум государствам.

© Zuma/ТАСС

«Правительство Ирана сегодня в память о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму, объявляет трёхдневный траур», — приводит IRIB сообщение властей.

Отмечается, что иранский народ смог лично убедиться в том, что бунтари-террористы несут лишь насилие.

В заявлении также указывается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан скорбит по погибшим и призывает людей выйти на Марш национального сопротивления 12 января.

Ранее сообщалось, что число сотрудников правоохранительных органов Ирана, убитых в результате беспорядков в разных частях страны, достигло 38.