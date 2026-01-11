Призывавший похитить Путина министр застрял в поезде

Поезд с министром обороны Великобритании Джоном Хили совершил экстренную остановку во время его визита в Киев. Об этом сообщает Daily Mail.

Причиной остановки стала ракетно-дроновая атака поблизости. Сам Хили назвал произошедшее серьезным моментом и жестким напоминанием о постоянном обстреле Украины.

Выступая перед журналистами в Киеве, Хили заявил, что выбрал бы Владимира Путина в качестве цели для спецоперации по аналогии с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которую провели недавно американские спецслужбы.

В России одной фразой прокомментировали желание британского министра «похитить Путина»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».