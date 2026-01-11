НАТО предрекли конец в случае агрессии США против Гренландии

Начало американскими военными силовой операции против Гренландии ознаменует конец НАТО, рассказал экс-президент Франции и нынешний депутат национального собрания Франсуа Олланд. Об этом пишет РИА Новости.

В последние месяцы власти США несколько раз поднимали тему о взятии под контроль Гренландии. В Вашингтоне заявляли, в частности, что предпочли бы купить остров. Вместе с тем, силовой вариант также не исключался.

«Если Соединенные Штаты начнут — я в этом сомневаюсь, но с [президентом США] Дональдом Трампом никогда не знаешь [чего ожидать], — силовую операцию на территории Гренландии, то они будут делать это против европейских солдат. Это стало бы концом Североатлантического альянса», — разъяснил Олланд.

Напомним, что за 11 месяцев второго срока Дональд Трамп сделал ряд заявлений о возможных территориальных приобретениях. В частности, он проявил интерес к Канаде, Мексике, Кубе, Венесуэле, Гренландии, нескольким российским островам, Панамскому каналу.

СМИ: две страны рассматривают вариант отправки войск в Гренландию

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил ранее, что реализация инициативы Соединенных Штатов по взятию под контроль Гренландии может привести к катастрофическим последствиям.

«Гренландия — это не Венесуэла и не Иран. Речь идет о важнейшем вопросе для выживания НАТО. Там нельзя вмешиваться военным путем, иначе это закончится очень плохо», — предупредил глава ведомства.

Франкен уточнил, что провел ряд встреч с американской стороной. В частности, побеседовал с послом США в Бельгии и постпредом Соединенных Штатов при НАТО, предупредил их, что вторжение в Гренландию создаст большие проблемы.