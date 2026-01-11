В 11 муниципалитетах Сербии ввели режим ЧС

Власти Сербии ввели режим ЧС в 11 муниципалитетах республики, специалисты восстанавливают сети в отрезанных от электроснабжения районах, передает RTS.

Накануне Республиканское управление гидрометеорологии объявило, что ожидается увеличение снежного покрова на юге, юго-западе и юго-востоке Сербии на 10-15см, в горных районах еще больше.

По данным телеканала, особенно тяжелая ситуация сложилась в районе Златибора и в Моравичком округе.

«Режим ЧС объявлен в муниципалитетах Валево, Лозница, Осечина, Крупань, Мали-Зворник, Владимирци, Сьеница, Майданпек, части районов Приеполье, Лучани, Иваница», — уточнили журналисты.

Специалисты экстренных служб 98 раз за сутки выезжали на устранение последствий непогоды. Кроме того, они эвакуировали 37 человек.