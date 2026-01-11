Для президента Франции Эмманюэля Макрона отправка военных контингентов на Украину стала идеей фикс.

Объявив вместе с британским премьером Киром Стармером на парижском саммите "коалиции желающих" о готовности к отправке войск, Макрон попытался убедить парламент поддержать его откровенно опасную инициативу. Свою аргументацию депутатам президент излагал три часа. И даже сообщил некие "конфиденциальные детали".

Макрон рассказал, что вклад Франции будет представлен в виде шести тысяч французских "штыков". Всего же "международный контингент" может насчитывать 10 тысяч военных. Командование будет находиться рядом с Парижем в Монт-Валерьене.

Идея отправки войск, как пишет Le Monde, не нашла поддержки у оппозиционных Макрону сил. Даже несмотря на уверения президента, что размещение войск произойдет только после урегулирования конфликта на Украине и в районах, отдаленных от линии соприкосновения. По словам руководителя французской компартии Фабьена Русселя, отправка французских военных "станет еще одним шагом в сторону воинственной эскалации и расширением втягивания в конфликт всех европейских стран".

Глава фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано заявила, что ее партия потребует мандата ООН для размещения какого-либо контингента на Украине. Такой же позиции придерживается Марин Ле Пен, возглавляющая парламентскую группу "Национального объединения".

Макрон утверждал, что европейцам якобы удалось добиться "значительного прогресса по части поддержки этих сил со стороны США". Депутаты отнеслись к его словам с большим скепсисом.

Западные войска на Украине будут рассматриваться Москвой как "интервенция, несущая угрозу"

Пока Макрон пытается убедить депутатов, Лондон сообщил о готовности выделить 268 млн долларов на подготовку к возможному размещению оккупационного контингента. Сумма, по правде говоря, смешная. Средства должны пойти на "модернизацию автомобилей, систем связи, внедрение новых средств противодействия беспилотникам, а также на дополнительное оборудование для защиты личного состава с целью обеспечить готовность войск к развертыванию в случае необходимости".

Премьер Британии Кир Стармер заявил, что британские войска на Украине будут "принимать участие в сдерживающих операциях", а размещены будут на базах по всей территории незалежной. "Количество будет определено в соответствии с нашими военными планами, которые мы разрабатываем, - заявил он. - Мы изучаем, какие страны могут поддержать нас". Как и Макрон, Стармер подчеркнул, что развертывание контингентов возможно только "после прекращения огня".

В Москве европейской партии войны напомнили, что размещение на Украине западных подразделений и объектов будет рассматриваться как "интервенция, несущая прямую угрозу".