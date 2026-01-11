Названа неожиданная цель похищения Николаса Мадуро

Операция по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро преследовала несколько целей. В частности, США желали послать сигнал Китаю: «держитесь подальше от Латинской Америки», пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

© Zuma \ ТАСС

По данным агентства, за несколько часов до проведенной США акции, президент Венесуэлы встретился со спецпосланником Китая по Латинской Америке Цю Сяоци.

Источник заметил, что похищение Мадуро стало доказательством пропасти между «риторикой Китая как великой державы и его реальным влиянием» в Западном полушарии.

По его словам, «закончились времена», когда власти КНР предоставили Венесуэле кредиты в обмен на нефть по выгодным ценам.

«Пекин может выразить протест дипломатическим путем, но он не сможет защитить партнеров или активы, если Вашингтон решит оказать на них прямое давление», — заявил чиновник.

Вместе с тем, пояснил Дэниел Рассел, бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента, резкое смещение США фокуса с верховенства права на «логику сфер влияния», с концентрацией преимущественно на Западном полушарии может сыграть на руку Китаю.

Медведев назвал похищение Мадуро американскими военными хамством и мерзостью

В частности, Пекин может потребовать от Вашингтона признать, что Азия находится в сфере влияния Китая. Кроме того, в КНР надеются, что США увязнут в делах Венесуэлы и меньше будут уделять внимания Тайваню.