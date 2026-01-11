Стало известно мнение Трампа о размещении войск в Иране

Президент США Дональд Трамп не рассматривает вариант размещения американского военного контингента на территории Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Известно, что главе государства доложили о возможных вариантах интервенции или атаки против Исламской республики на фоне протестов в стране.

«Варианты, которые рассматривает президент по поводу ситуации в Иране, не включают в себя размещение военного контингента на территории страны», — говорится в публикации.

США и Иран обменялись угрозами о ракетных ударах

Ранее стало известно, что сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви заявил о готовности вернуться в Исламскую Республику и даже возглавить государство на переходный период.